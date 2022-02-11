Воронков о победе российской сборной по хоккею: команда проявила характер, это важно для следующих игр

Фото: Олимпийский комитет России

Нападающий сборной России по хоккею, представитель казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал победу в матче с командой Дании на Олимпиаде в Пекине. По его словам, игра вышла интенсивной, с плотной борьбой по всей площадке.

— Команда проявила характер, это важно для следующих игр. Конечно, хочется забивать больше, но все ребята после приостановки чемпионата почти месяц не играли. Практики не хватает, — приводит слова спортсмена Олимпийский комитет РФ.

Фото: Олимпийский комитет России

Воронков отметил, что на тренировках спортсмены усердно работают над командным взаимодействием.

Сегодняшний матч завершился со счетом 2:0 в пользу россиян. Шайбы забросили хоккеисты Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Это уже вторая победа российских хоккеистов на Олимпиаде. Так, несколько дней назад они обыграли Швейцарию.

Диана Жиленкова