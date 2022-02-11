Советский районный суд Казани отказался выселять женщину, у которой накопились долги по ипотеке

Фото: Максим Платонов (архив)

Советский районный суд Казани не стал выселять из квартиры местную жительницу, у которой появилась задолженность по ипотеке. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что женщина является медработником. Она пользовалась жилым помещением согласно договору ипотеки. Однако затем у нее появилась задолженность по платежам суммой свыше 400 тысяч рублей. Из-за этого залогодержатель обратился в суд, желая расторгнуть договор.

Иск удовлетворили, а позднее судебные приставы, арестовав жилье, выставили его на торги. Об этом ответчица была предупреждена. Практически сразу она погасила задолженность. Однако в результате квартиру все же продали на торгах. Жительница Казани решила оспорить это решение. В итоге Верховный суд Татарстана признал торги недействительными. Таковым оказался и договор купли-продажи арестованного имущества.

Советский районный суд города рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к медработнице. В итоге представитель районной прокуратуры возразил против удовлетворения иска и заявил об отсутствии правовых оснований для выселения женщины. Суд согласился с мнением прокурора.



В январе под суд попал житель Казани, который фиктивно зарегистрировал у себя дома более 100 иностранцев. Его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 2 месяца.

Диана Жиленкова