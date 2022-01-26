СМИ: в I квартале 2022 года уйти с поста могут до девяти губернаторов

В России в I квартале текущего года могут произойти первые губернаторские отставки. В этот период свои должности могут покинуть до девяти человек.

Например, уйти с поста может глава Оренбургской области Денис Паслер, занимающий должность с 2019 года. Уход с поста прогнозируют также главе Томской области Сергею Жвачкину, губернатору Рязанской области Николаю Любимову и губернатору Кировской области Игорю Васильеву, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и партии «Единая Россия».

Недавно о своем уходе с должности объявил президент Армении Армен Саркисян. Свое решение он объяснил отсутствием необходимых инструментов «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики». По словам Саркисяна, страна живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира.

Диана Жиленкова