Мэрия Казани о «минировании» школ: не хотим, чтобы такие случаи ослабили бдительность

Фото: Анна Сейтумерова

В мэрии Казани прокомментировали очередные утренние сообщения с угрозами, поступившие в школы столицы Татарстана.

В исполкоме напомнили, что правоохранительные органы вынуждены проверять такие сообщения: «Снова родители переживают. Мы вас понимаем, потому что тоже каждый раз расстраиваемся из-за сорванных уроков. Но мы не хотим, чтобы такие случаи ослабили нашу с вами бдительность, ведь это вопрос безопасности наших же детей».

Проверка сообщений с угрозами правоохранительными органами позволяет быть уверенным, что «любой возможный сигнал проверят и отреагируют на него», подчеркнули в мэрии. В некоторых школах занятия могут начаться со второго урока.



Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу утром в более чем десять казанских школ поступили очередные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Согласно информации источника «Реального времени», сообщения получили 13 школ: №1, 8, 9, 24, 34, 36, 49, 52, 62, 64, 69 и 70. Родители сообщили «Реальному времени», что учеников не пустили сегодня также в гимназию №7. Большинство школ уже проверили, возможно, они откроются в ближайшие часы.

Анонимная информация о минировании поступала в казанские школы вчера утром. В соцсетях сообщали, что эвакуировали школу №42 по ул. Габишева.

На этой же неделе в понедельник, 7 февраля, из-за ложных сообщений о минировании в Казани эвакуировали школы №129, 127, 69, 6, 68, 136, 10, 40, 21, 52, 24, 42, 18, 55 и 86.

Маргарита Головатенко