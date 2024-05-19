В Белгородской области после атаки дрона ВСУ загорелась кровля храма

Фото: Максим Платонов

В селе Малое Городище Новооскольского городского округа Белгородской области загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам губернатора, причиной происшествия стало падение украинского дрона-камикадзе. Пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Каменный храм Сергия Радонежского был построен в Малом Городище более века назад. До него на этом месте стояла деревянная церковь, возведенная в начале XIX века. Здание храма признано памятником архитектуры, сообщается на сайте Управления культуры администрации Новооскольского городского округа.

В минувшем месяце в Татарстане задержали экс-священника Виталия Беляева, его подозревают в краже икон из Никольского храма в Куюках.

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Рената Валеева