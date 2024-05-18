В Новороссийске произошло отключение электричества у 26 тысяч жителей из-за пожара электроподстанции

Фото: Максим Платонов

В субботу в результате возгорания на электроподстанции «Кирилловская» под Новороссийском произошло отключение энергоснабжения у 26 тыс. потребителей. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.



Частично без электричества остались жители Цемдолины, Васильевки и Абрау-Дюрсо, а также жители Приморского и Центрального районов. В настоящее время аварийная бригада Юго-Западных электросетей выполняет оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы запитать Цемдолину.

По словам Андрея Кравченко, на ТП-27, которая питает Приморский и Центральный районы, сработала защита. Аварийная бригада занимается включением подстанции, и в ближайшее время свет вернется в дома 20 тысяч жителей. Ситуация по Новороссийскому внутригородскому району более сложная. Идет работа по восстановлению энергоснабжения.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам заявляли, что сообщение о пожаре на площади 25 кв. метров на электроподстанции в поселке Гайдук под Новороссийском поступило в 08:29 по Москве.

Вчера произошел пожар в аэропорту Минеральных Вод. Загорелось здание строящегося временного сооружения на привокзальной площади.



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Рената Валеева