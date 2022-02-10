В несколько школ Казани поступили анонимные сообщения о минировании

Фото: Максим Платонов (архив)

В несколько школ Казани поступила анонимная информация о минировании. Сейчас правоохранительные органы проверяют сообщения, заявили в мэрии города.

В соцсетях пишут, что эвакуировали школу №42 по ул. Габишева. На опубликованной фотографии видно, что дети стоят на улице.

Это не первый случай с начала этой недели. Так, в понедельник, 7 февраля, из-за ложных сообщений о минировании в Казани эвакуировали школы №129, 127, 69, 6, 68, 136, 10, 40, 21, 52, 24, 42, 18, а также 55 и 86.

