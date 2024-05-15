Ограничения на работу аэропорта Казани сняты
Росавиация заявила, что ограничения на работу аэропорта Казани и Нижнекамска сняты.
— Ограничения на работу аэропорта Казани и Нижнекамска сняты, три воздушных судна ушли на запасные аэродромы, — рассказали в федеральном агентстве.
Напомним, сегодня аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
По сообщениям Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Также Министерство обороны России сообщило, что сегодня дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.
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