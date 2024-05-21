Экс-министра образования и науки Татарстана Энгеля Фаттахова задержали по подозрению в получении взятки

Фото: Максим Платонов

Бывший министр образования и науки Татарстана и экс-глава Актанышского района Энгель Фаттахов задержан по подозрению в получении взятки

Подробности и обстоятельства дела уточняются экономической полицией. По некоторым данным, будучи главой Актанышского района, Фаттахов получил взятку в размере 20 миллионов рублей, сообщается в telegram-канале «Татмедиа».

Энгель Фаттахов родился в селе Чишма Актанышского района ТАССР. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». Впервые возглавил Актанышский район в 1998 году. С 2012 по 2018 годы был министром образования и науки РТ, с 2013 по 2017 годы — вице-премьером Татарстана. В сентябре 2018 года вновь стал главой Актанышского района и ушел с поста в 2022 году после скандала со спиленным крестом.

Источники «Реального времени» уточняют — Фаттахову инкриминируют взятку не деньгами, а стройматериалами и работами по реконструкции его дома на сумму почти в 22 млн рублей. Дело против него возбуждал лично глава Следкома по РТ Валерий Липский.

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