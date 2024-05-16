Стрелявшему в премьер-министра Словакии предъявили обвинение в попытке умышленного убийства

Полиция Словакии предъявила обвинение мужчине, который стрелял в премьер-министра страны Роберта Фицо. Его обвиняют в попытке умышленного убийства из мести.

Как сообщает RT с отсылкой на местные СМИ, стрелку грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Портал со ссылкой на TV Markiza отметил, что полицейские обыскали автомобиль нападавшего и нашли в нем мобильный телефон стрелка. После этого машину задержали и увезли.

Напомним, накануне на премьер-министра Словакии совершили покушение на убийство. После операции его ввели в состояние искусственной комы.

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Олег Исаков