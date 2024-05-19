Под Красноярском сошли с рельсов вагоны грузового поезда, пассажирские рейсы задерживаются

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 19 мая, около 13.00 по местному времени в Березовском районе Красноярского края произошел инцидент на перегоне Красноярск Восточный — Сорокино Красноярской железной дороги. В результате инцидента с путей сошли 5 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает «Интерфакс».



В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда:

№10 Москва — Владивосток;

№70 Москва — Чита;

№81 Улан-Удэ — Москва;

№205 Иркутск — Анапа;

№375 Нерюнгри — Новосибирск.

В telegram-канале РЖД сообщается, что при задержке поездов дальнего следования свыше 4 часов пассажирам будет предоставлено питание. Также в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.



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Рената Валеева