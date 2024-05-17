В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв, сообщил источник «РИА Новости».
Как рассказали агентству в пресс-службе администрации Калининского района, местный житель заявил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного.
Как пишет ТАСС, на хозяйственной территории Военной академии связи в Петербурге произошел взрыв, пострадали семь военнослужащих, сообщает округ.
Причиной взрыва в академии в Петербурге стала произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
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