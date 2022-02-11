В более чем десять школ Казани поступили сообщения о минировании
В пятницу утром в более чем десять казанских школ поступили очередные сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщения об этом появились в мессенджерах и соцсетях, источник «Реального времени» подтвердил информацию.
Сообщения получили школы №1, 8, 9, 24, 34, 36, 49, 52, 62, 64, 69 и 70, уточняет ГТРК «Татарстан».
Несколько учебных заведений сегодня не открылись. Точное количество не открывшихся школ не называется. Родители сообщили «Реальному времени», что учеников не пустили сегодня в гимназию №7. Причины, почему детей отпускают домой, не назывались.
Правоохранители уже работают на местах и обследуют учебные учреждения на безопасность. Подробности уточняются.
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