В более чем десять школ Казани поступили сообщения о минировании

В пятницу утром в более чем десять казанских школ поступили очередные сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщения об этом появились в мессенджерах и соцсетях, источник «Реального времени» подтвердил информацию.

Сообщения получили школы №1, 8, 9, 24, 34, 36, 49, 52, 62, 64, 69 и 70, уточняет ГТРК «Татарстан».



Несколько учебных заведений сегодня не открылись. Точное количество не открывшихся школ не называется. Родители сообщили «Реальному времени», что учеников не пустили сегодня в гимназию №7. Причины, почему детей отпускают домой, не назывались.



Правоохранители уже работают на местах и обследуют учебные учреждения на безопасность. Подробности уточняются.

Маргарита Головатенко