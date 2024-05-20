В Иране объявили пятидневный траур по погибшему президенту, похороны Раиси пройдут 21 мая
Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в соответствии с Конституцией страны исполнять обязанности главы государства до проведения выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Раиси и других погибших в авиакатастрофе похоронят 21 мая в Тебризе, передает Tasnim.
Сегодня в Иране официально объявили о гибели президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Помимо президента на борту находились глава МИД Ирана, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, члены экипажа и один охранник.Происшествия