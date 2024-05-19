Вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел аварию на северо-западе страны

Вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку, команды спасателей пытаются добраться до места происшествия, передает гостелеканал IRIB.

По данным агентства Tasmin, в колонне с президентом Ирана было три вертолета. Два из них успешно добрались до места назначения, а третий потерпел крушение. Экипаж вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв.



Незадолго до аварии президент Раиси встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они принимали участие в торжественной церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.



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Рената Валеева