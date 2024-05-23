На предприятиях Нижнекамского района Татарстана проводятся эвакуации сотрудников

В связи с сообщениями о возможном возникновении нештатных ситуаций на территориях производственных предприятий Нижнекамского района Татарстана проводятся эвакуации сотрудников.

В сообщении местных властей говорится, что в районе созданы все условия для обеспечения защиты и безопасности населения.

— В республике отработана схема действий при возникновении нештатных ситуаций. Главной задачей в таких случаях является обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. В этой связи на объектах решением их руководства проводится эвакуация. Все действия уже неоднократно отработаны, — разъяснили в пресс-службе раиса Татарстана.