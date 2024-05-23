Арестован начальник управления департамента Министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа

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Арестован начальник управления департамента Министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Как полагает следствие, в 2022 году подозреваемый принял невыполненные работы по государственному контракту, и государству был причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

Напомним, 2 дня назад по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Позже данный факт подтвердили в военном суде.

Разиль Самигуллин