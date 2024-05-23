Под Казанью накрыли подпольное производство рыбных консервов

Сотрудники полиции выявили в Татарстане подпольный цех, где производились консервы из печени минтая под видом печени трески.



Во время осмотра цеха полицейские застали рабочих за производством поддельных консервов. На банки наклеивались этикетки с недостоверной информацией о производителе и самой рыбной продукции.

Правоохранительные органы изъяли 189 стеклянных емкостей объемом 500 миллилитров каждая с поддельной маркировкой, а также 1 117 банок такого же объема без этикеток. Кроме того, изъяты бухгалтерские документы, производственное оборудование и персональные компьютеры.

Полицейские установили организаторов нелегального производства. По факту изготовления, приобретения, хранения и сбыта товаров без маркировки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, в конце марта под стражу до 26 апреля отправили 45-летнего безработного казанца Андрея Шаронова. Он отправлен в СИЗО по делу подпольного казино и о вымогательстве карточного долга в 8 млн рублей.

Разиль Самигуллин