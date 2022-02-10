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За сутки в России выявили рекордное количество заболевших COVID-19 — 197 076 человек

12:06, 10.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили рекордное количество заболевших COVID-19 — 197 076 человек
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 197 076 зараженных коронавирусом — это очередной антирекорд. Госпитализированы 19 446 заболевших. За все время пандемии инфекцию подхватили 13 527 845 жителей страны.

Всего выздоровели 10 909 397 человек, в том числе 106 092 — за минувшие сутки. Скончался еще 701 россиянин. Всего коронавирус стал причиной смерти 338 091 жителя РФ.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведен 1 млн тестов на коронавирус. За весь период выполнено более 265,8 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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