РПЛ пригласила представителей клубов обсудить введение FAN ID

Российская премьер-лига (РПЛ) пригласила представителей клубов лиги обсудить вопросы, связанные с введением FAN ID. Об этом заявил премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Первую встречу планируется провести на следующей неделе. В РПЛ планируют обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы введения карты болельщика. Такие встречи хотят проводить на регулярной основе.

Хачатурянц добавил, что РПЛ не может повлиять на принятие того или иного государственного закона.

— Но в рамках его исполнения мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pixabay.com

В конце января сообщество активных фанатов казанского футбольного клуба «Рубин» объявило об отказе от оформления паспортов болельщика (Fan ID) и посещения матчей, на которых они будут действовать. Они сочли «недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть забанен на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу». Также о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов». Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.



Татьяна Леухина