Счетная палата указала на нехватку дополнительных развязок на трассе М-12 «Москва-Казань»

Счетная палата указала на недостатки разработанной проектной документации по трассе «Москва — Нижний Новгород — Казань» (М-12). В их числе — нехватка транспортных развязок.

Проектная документация предусматривает транспортные развязки только по границам этапов. Развязки не планируются при пересечении с автомобильными дорогами регионального значения, а также на разворот.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Поэтому для обеспечения связанности территорий Владимирской, Нижегородской областей и Чувашской Республики мы предложили госкомпании «Автодор» рассмотреть вопрос о строительстве дополнительных транспортных развязок, — цитирует пресс-служба слова аудитора Валерия Богомолова.

Также Счетная палата отметила в своем отчете, что «Росавтодор» изъял более 3,7 тысячи земельных участков площадью 6,7 тысячи гектаров, что составляет 80% общей площади изъятия. Однако зарезервировали лишь участки первого этапа строительства М-12, а всего их восемь. Потерянную выгоду компании оценили в 446 млн рублей.



Татьяна Леухина