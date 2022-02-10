«Автодор» потерял более 440 млн рублей из-за незарезервированных участков М-12

Фото: Максим Платонов

В России на строительство скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань (М-12) выделили 91,5 млрд рублей. Из них в 2021 году было направлено свыше 65 млрд рублей, что составляет 68% предусмотренного годового финансирования.

Как рассказал аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, из-за опережающего финансирования ГК «Автодор» заключила договоры по всем этапам проектирования и строительства. Однако компания должна была получить заключения госэкспертизы до конца сентября 2021 года. А по состоянию на 1 октября их не было.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, подрядчикам уже выплатили авансы общей суммой более 72 млрд рублей. В общей сложности «Автодор» заключил десять договоров с отсутствием положительных заключений госэкспертизы. Речь идет о проектировании и строительстве девяти участков М-12 стоимостью 572,8 млрд рублей.

Также компания изъяла более 3,7 тысячи земельных участков площадью 6,7 тысячи гектаров, что составляет 80% общей площади изъятия. Однако зарезервировали лишь участки первого этапа строительства М-12, а всего их восемь. В адрес «Автодора» предъявили потерянную выгоду на сумму 446 млн рублей, сообщается на сайте Счетной палаты.

В конце января сообщалось, что к строительству трассы М-12 планируют привлечь студентов. Этот вопрос обсуждается с Минстроем РТ.

Диана Жиленкова