Российские спортсмены не завоевали ни одной медали в шестой соревновательный день Игр

Сборная России занята 9-е место в медальном зачете после шестого соревновательного дня на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня спортсмены не сумели завоевать ни одной медали.

Сейчас в активе россиян 11 наград — две золотые, три серебряные, шесть бронзовых медалей. Первое место в медальном зачете у сборной Германии. Спортсмены завоевали шесть золотых и три серебряные награды. Второе место у норвежцев с результатом: 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. На третьем месте расположились австрийцы: 4 золотые, 5 серебряных, 4 бронзовые.

Фото: olympic.ru

Вчера Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1 500 метров на Олимпийских играх в Пекине, а российские хоккеисты обыграла швейцарскую сборную в первом хоккейном матче группового этапа.



Татьяна Леухина