Новости общества

19:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «КовиВака»

17:59, 07.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «КовиВака»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «КовиВака» с участием детей. Соответствующие данные появились в государственном реестре разрешенных клинических испытаний.

В испытаниях задействуют 1 050 добровольцев. Исследование продлится до 17 декабря 2022 года, передает «Интерфакс». Испытания пройдут в медучреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Перми.

На прошлой неделе первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в стране.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце января Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак-М» у детей. Заявленное число участников — 2,2 тысячи пациентов. Испытания пройдут на базе Морозовской детской городской клинической больницы, Детской городской клинической больницы имени Башляевой и Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:46
    Их на детях испытывают?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также