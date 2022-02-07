Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «КовиВака»
Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «КовиВака» с участием детей. Соответствующие данные появились в государственном реестре разрешенных клинических испытаний.
В испытаниях задействуют 1 050 добровольцев. Исследование продлится до 17 декабря 2022 года, передает «Интерфакс». Испытания пройдут в медучреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Перми.
На прошлой неделе первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в стране.
В конце января Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак-М» у детей. Заявленное число участников — 2,2 тысячи пациентов. Испытания пройдут на базе Морозовской детской городской клинической больницы, Детской городской клинической больницы имени Башляевой и Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
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