В Казани кинотеатр «Мир» с 1 апреля закроют на реконструкцию

Казанский кинотеатр «Мир» ждет реставрация. В связи с этим его закроют с 1 апреля, сообщила на пресс-конференции директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

На работы отводится полгода. За это время планируется обновить кинозалы, в том числе установить новые кресла. Заменят и старую крышу. Работы не затронут фасад здания кинотеатра.

— Приведем в порядок коммуникации и зал. Надеюсь, что в течение полугода кинотеатр обновится, и мы сделаем перезагрузку в нем, — заявила Айтуганова. На реставрацию выделено 13 миллионов рублей.



Айтуганова напомнила, что здание кинотеатра «Мир» построили еще в 1950-е годы. Ремонт в нем проводился в начале этого века, в апреле 2002 года его открыли после реконструкции.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году в Казани в торговом центре «Кольцо» закрылся кинотеатр «Каро», входящий в орбиту госкорпорации ВТБ. Как выяснило «Реальное время», он не работает уже с 31 января.

