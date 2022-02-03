В казанском ТЦ «Кольцо» закрылся кинотеатр «Каро»

В казанском торговом концентре «Кольцо» закрылся кинотеатр «Каро», входящий в орбиту госкорпорации ВТБ. Как выяснило «Реальное время», он не работает уже с 31 января.

При попытке купить билет на сеанс в «Каро» на сайте кинотеатра выходит ошибка. «Ошибка. Произошла ошибка», — появляется надпись на белом экране вместе с кодом.

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По указанному на сайте контактному номеру на вопрос, почему сайт выдает ошибку, сообщили, что кинотеатр закрылся навсегда. Причину назвать не смогли. «Сами не знаем», — сказали по телефону.

На сайте и в соцсетях кинотеатра «Каро» информации о его закрытии в казанском «Кольце» нет.

Как стало известно «Реальному времени», «Каро» должен появиться в другом казанском ТЦ — в «Меге». Он откроется после реконструкции в 2023 году.



Девелопер российских ТЦ «Мега» «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» подписал контракт с ООО «Каро Фильм Менеджмент». Сеть кинотеатров получила право арендовать 3—5 тысяч кв. м в будущей развлекательной зоне «Меги». Здесь «Каро» сможет открыть до 10—12 кинозалов. Срок действия контракта — до 10 лет.

Татьяна Демина