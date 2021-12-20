В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы представителей власти за пытки

В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий лишение представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



Понятие «пытка», по его словам, будет включать в себя также запугивание с целью контроля над личностью. Принуждение сотрудниками ФСИН к даче показаний будет приравниваться к пыткам.



Фото: duma.gov.ru

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что новый законопроект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.

Маргарита Головатенко