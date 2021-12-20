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В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы представителей власти за пытки

09:32, 20.12.2021 2
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы представителей власти за пытки
Фото: goverment.ru

В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий лишение представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Понятие «пытка», по его словам, будет включать в себя также запугивание с целью контроля над личностью. Принуждение сотрудниками ФСИН к даче показаний будет приравниваться к пыткам.

Фото: duma.gov.ru

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что новый законопроект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Надо от 12 лет без условки, досрочного освобождения, с конфискацией всего имущества в пользу пострадавшего.
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  • Анонимно 20 дек
    На чём это государство стоять будет?
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