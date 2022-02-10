В Казани по решению суда уничтожили контрафактную «брендовую» одежду и обувь

Фото: МВД по РТ

В Казани по решению Ново-Савиновского суда уничтожили контрафактную одежду, обувь и аксессуары. Всего уничтожили 3 454 единицы контрафактных образцов, сообщает МВД по Татарстану.



Полицейские получили оперативную информацию о группе лиц, организовавших реализацию одежды, обуви и аксессуаров с признаками контрафактности, изготовленной под брендами известных зарубежных производителей.

Продукция хранилась и продавалась в одном из казанских магазинов, а еще через страницу в социальной сети. Вещи изъяли по оперативно-профилактическому мероприятию «Контрафакт». Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Фото: МВД по РТ

В прошлом году внешнеторговый товарооборот Татарстана составил более 16 млрд долларов. Из них экспорт — более $10,9 миллиарда, а импорт — около $5 миллиардов. В 2021 году среди промышленных товаров чаще всего без маркировок оказывались шубы, обувь, предметы одежды, постельное и кухонное белье, табачные изделия. Таможенники выявили и изъяли из оборота 44 071 единицу подобных вещей на сумму 3,09 миллиона рублей.

Подробнее об итогах деятельности Татарстанской таможни в 2021 году и о том, какие товары чаще всего бывают поддельными и изымаются из оборота республики, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко