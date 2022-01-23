Бастрыкин поручил подготовить изменения законодательства об отлове бродячих собак

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он поручил проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства для повышения безопасности населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в селе Домна Читинского района обнаружили тело семилетней девочки со следами от нападения животных. Ребенка загрызли бездомные собаки. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

В октябре прошлого года в Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нападения бродячей собаки на ребенка. ЧП произошло в Казани: животное напало на мальчика, покусало ему живот и конечности. Летом 2021 года в Госсовете Татарстана одобрили изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которым вводится обязательная регистрация кошек и собак.



Татьяна Леухина