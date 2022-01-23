Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства нападения собак на 7-летнюю девочку в Забайкальском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать дело о гибели 7-летней девочки, произошедшей в результате нападения собак в Забайкальском крае. Уголовное дело передадут в ГСУ СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра на теле ребенка обнаружили следы нападения животных. По предварительным данным, на нее напали бездомные собаки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Фото: realnoevremya.ru

По словам местных жителей, проблема с бродячими животными игнорировалась на протяжении многих лет. Бастрыкин поручил дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов.

Недавно глава Следкома поручил разобраться с историей девочки из Казани, которую травили в школе. Ребенка перевели в другое учебное заведение, у него диагностировали неврологическое заболевание.

Диана Жиленкова