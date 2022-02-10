Исследование: около половины пар в Татарстане готовят вместе с партнером

В Татарстане 47% опрошенных пар периодически готовят вместе с партнером. Каждая десятая пара постоянно проводит так свой досуг. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера «Самокат» (есть в распоряжении «Реального времени»).

У 55% татарстанских пар идеальное совпадение в кулинарных предпочтениях. Готовкой занимаются 59% респондентов из республики каждый день. Совсем не готовят для партнеров только 3% опрошенных. Чаще всего — мужчины (10% мужчин против 2% женщин).

В любви к готовке призналась каждая вторая женщина (50%) и более трети мужчин (37%). В то же время среди женщин оказалось больше тех, кто не любит готовить и делает только самые простые блюда (16% женщин против 13% мужчин).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Большинство жителей Татарстана (69%) хотели бы, чтобы партнер хорошо готовил, но это не станет решающим фактором для построения отношений. Кулинарные способности партнера оказались важны только для 14% опрошенных.

Жители Татарстана любят, когда партнер готовит для них — об этом заявило 70% опрошенных. А каждый третий мужчина и каждая шестая женщина считают, что приготовление еды партнером — один из главных показателей заботы в отношениях.

Кулинария нечасто становится поводом для ссор в паре. По результатам опроса, каждая пятая пара в Татарстане спорила из-за приготовления еды. Причем у женщин конфликты на этой почве возникают в 2 раза реже, чем у мужчин (40% мужчин и 20% женщин).

В прошлом году Казань признали гастрономической столицей России. Товарный знак официально зарегистрировали в начале 2021 года.



Татьяна Леухина