Новости спорта

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Воронкова включили в третье звено на матч российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Пекине

11:10, 09.02.2022
Воронкова включили в третье звено на матч российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Пекине
Фото: ak-bars.ru

Хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков попал в третье звено команды Олимпийского комитета России на матч со Швейцарией. Тимура Билялова в списке нет.

Заявка ОКР выглядит следующим образом:

  • вратари: Федотов (Самонов);
  • 1 звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;
  • 2 звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Грицюк — Семенов;
  • 3 звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;
  • 4 звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

Матч состоится уже сегодня в 11.40 по московскому времени.

Напомним, хоккеисты «Ак Барса» Воронков и Билялов представляют Татарстана на зимних Олимпийских играх в Пекине. Всего от республики поехали восемь спортсменов.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также