Воронкова включили в третье звено на матч российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Пекине
Хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков попал в третье звено команды Олимпийского комитета России на матч со Швейцарией. Тимура Билялова в списке нет.
Заявка ОКР выглядит следующим образом:
- вратари: Федотов (Самонов);
- 1 звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;
- 2 звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Грицюк — Семенов;
- 3 звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;
- 4 звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.
Матч состоится уже сегодня в 11.40 по московскому времени.
Напомним, хоккеисты «Ак Барса» Воронков и Билялов представляют Татарстана на зимних Олимпийских играх в Пекине. Всего от республики поехали восемь спортсменов.СпортХоккей Татарстан
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