Экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова похоронят на Арском кладбище в Казани

Экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис», генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игоря Носова похоронят 10 февраля на Арском кладбище в Казани.



Еще одна церемония прощания состоится с 8.00 до 9.00 в Иннополисе. Она пройдет с восьми до девяти часов утра в конференц-зале технопарка им. Попова. Автобусы из Казани до места прощания отправятся в 7.00 от остановки «Центральный стадион/Метро «Кремлевская». Похороны Носова состоятся в 12.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Завтра, 9 февраля, церемония прощания с Игорем Носовым пройдет в Москве. Она начнется в 15.00 в большом церемониальном зале похоронного дома Троекурово.

О смерти Носова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», у экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» случился инсульт.



Татьяна Леухина