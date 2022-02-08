Путин поручил регионам обеспечить возможность вызова врача на дом через «Госуслуги»
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на портале «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ответственными назначены руководители российских регионов, срок исполнения поставлен 1 июля 2022 года. Однако сначала на портале должен быть реализован соответствующий функционал.
Президент также поручил правительству России обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса «вызов врача на дом» на сайте «Госуслуг». Ответственным за это стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения — 31 марта.
В конце января Владимир Путин поручил правительству проработать идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медицинской помощи. Предложения по этому вопросу должны быть подготовлены, в том числе с использованием единого портала «Госуслуги».
В декабре прошлого года Михаил Мишустин объявил о заметном расширении списка сервисов на портале «Госуслуг» в 2022 году. По его словам, там появится еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса. Например, оформление некоторых пособий на детей, проведение техосмотра автомобилей, прием налоговых деклараций и регистрация прав на недвижимость.
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