Путин поручил регионам обеспечить возможность вызова врача на дом через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на портале «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственными назначены руководители российских регионов, срок исполнения поставлен 1 июля 2022 года. Однако сначала на портале должен быть реализован соответствующий функционал.

Президент также поручил правительству России обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса «вызов врача на дом» на сайте «Госуслуг». Ответственным за это стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения — 31 марта.

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В конце января Владимир Путин поручил правительству проработать идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медицинской помощи. Предложения по этому вопросу должны быть подготовлены, в том числе с использованием единого портала «Госуслуги».

В декабре прошлого года Михаил Мишустин объявил о заметном расширении списка сервисов на портале «Госуслуг» в 2022 году. По его словам, там появится еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса. Например, оформление некоторых пособий на детей, проведение техосмотра автомобилей, прием налоговых деклараций и регистрация прав на недвижимость.

Дарья Акимова