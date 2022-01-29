Путин поручил проработать механизм регистрации бездомных и выплат им пенсий

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, а также выплат им пенсий и оказания медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмину нужно будет подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ предложения по этому вопросу, в том числе с использованием единого портала «Госуслуг». Помимо этого, требуется подготовить предложения о дополнительных мерах поддержки НКО, оказывающих соцподдержку бездомным.

Срок исполнения поставлен 1 мая 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.

В июле 2021 года вопрос помощи бездомным людям обсуждался на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Тогда говорили о доступности медицинской помощи для тех, кто оказался на улице, и возможном предоставлении им социального жилья.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления соцвыплат россиянам из ДНР и ЛНР. У них должна появиться возможность подать заявления на выплаты и льготы через портал «Госуслуги».



Дарья Акимова