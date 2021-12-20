В 2022 году на «Госуслугах» станут доступны 100 новых сервисов

С 2022 года список сервисов на портале «Госуслуг» заметно расширится. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, на «Госуслугах» появится еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса. Например, это оформление некоторых пособий на детей, проведение техосмотра автомобилей, прием налоговых деклараций и регистрация прав на недвижимость. Соответствующее постановление уже подписано.

Также Мишустин добавил, что регионы сами смогут разместить дополнительные сервисы, такие как по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее стало известно, что на портале «Госуслуг» появится электронный полис ОМС. Он будет выполнен в виде штрихкода.

Дарья Акимова