В 2022 году на «Госуслугах» станут доступны 100 новых сервисов
С 2022 года список сервисов на портале «Госуслуг» заметно расширится. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, на «Госуслугах» появится еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса. Например, это оформление некоторых пособий на детей, проведение техосмотра автомобилей, прием налоговых деклараций и регистрация прав на недвижимость. Соответствующее постановление уже подписано.
Также Мишустин добавил, что регионы сами смогут разместить дополнительные сервисы, такие как по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья.
Ранее стало известно, что на портале «Госуслуг» появится электронный полис ОМС. Он будет выполнен в виде штрихкода.
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