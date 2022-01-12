В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на 120,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Ресурс» по факту неуплаты налогов на 120,6 млн рублей. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. По версии следствия, с 2016 по 2019 год руководство компании, чьим основным видом деятельности является управление недвижимым имуществом, подавало в налоговую инспекцию декларации с фиктивными сведениями по сделкам с семью контрагентами. Таким образом, они уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль организаций и транспорт на сумму более 120,6 млн рублей.

В данный момент сотрудники СК проводят следственные действия и выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Также стало известно, что владелец ООО «Ресурс» Эдуард Муратов — бенефициар бетонного завода «Мегаполис», на котором сегодня проходили обыски.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре 2021 года Следком РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму 81 млн рублей.

Дарья Акимова