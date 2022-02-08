Уайлд о бронзе на Олимпийских играх: «Я оказался в сложной ситуации и горжусь тем, что смог из нее выйти»

Фото: Олимпийский комитет России

Татарстанец Виктор Уайлд, завоевавший сегодня бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине, прокомментировал участие в соревнованиях.

По его словам, в полуфинале была допущена небольшая ошибка. Если бы ее не было, возможно, спортсмен получил бы золото. Однако бронзе Уайлд тоже очень рад.

— И это было потрясающе эмоционально — пересечь финишную черту и увидеть, что ты победил. Я оказался в сложной ситуации и горжусь тем, что смог из нее выйти, — поделился спортсмен.

Фото: Олимпийский комитет России

Напомним, сноубордист выиграл сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи — 2014. По его словам, с тех пор карьера прошла полный круг — от вершины до самого низа и обратно. Уайлд отметил, что ему нужно несколько дней, чтобы подумать о дальнейшей карьере, сообщает Олимпийский комитет России.

По мнению бывшей жены Уайлда Алены Заварзиной, спортсмен достоин нести флаг ОКР на закрытии Олимпиады, но ему вряд ли предоставят такую возможность. Она считает, что Уайлд «с медалью будет плакать еще неделю».

Также сегодня Уайлд объявил о возможном завершении своей карьеры. Он поблагодарил всех, кто верил в него на Олимпиаде.

Диана Жиленкова