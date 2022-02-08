Бывшая жена Виктора Уайлда о его бронзе на Олимпиаде: «Он с медалью будет плакать еще неделю»

Фото: ОКР

Российская сноубордистка Алена Заварзина прокомментировала третье место своего бывшего мужа, представителя Татарстана Виктора Уайлда на Олимпийских играх в Пекине. Она считает, что он достоин нести флаг ОКР на закрытии Олимпиады, но ему вряд ли предоставят такую возможность.

— По мне, Вик, конечно, достоин нести флаг. Это, наверное, будет очень милая цитата от меня. Но не думаю, что ему дадут. Мне кажется, что ему сейчас это неважно. Он с медалью будет плакать еще неделю, — цитирует Заварзину «Матч ТВ».

Сегодня Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. После этого спортсмен объявил о завершении своей карьеры.

— Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть, — объяснил свое решение Уайлд.

Американский сноубордист Вик Уайлд принял российское гражданство в 2012 году. Он является единственным сноубордистом, выигравшим сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи — 2014. С ноября 2019 года он выступает за Татарстан.