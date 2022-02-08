«Рубин» сыграл в ничью с «Динамо Батуми»

Фото: ФК "Рубин"

«Рубин» сыграл в ничью с грузинским футбольным клубом «Динамо Батуми». Контрольный матч завершился со счетом 2:2.

Первый тайм завершился ничьей. Во втором тайме счет открыли соперники «Рубина». Однако на 65-й минуте казанцы сравняли счет — ответный пенальти в ворота «Динамо Батуми» забил Герман Онугха.

Затем «Рубин» вырвал лидерство. Второй гол в ворота «Динамо Батуми» забил Кирилл Климов, который вышел на замену. Однако в конце матча соперники сравняли счет.



На прошлой неделе , 5 февраля, «Рубин» сыграл вничью с «Химками». В первом матче РПЛ казанцы сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 28 февраля.



Татьяна Демина