«Рубин» сыграл вничью с «Химками»
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Химками». Игра проходила на сборах в турецком Белеке.
В чемпионате России «Рубин» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Химки» расположились на последней строчке.
В первом матче РПЛ казанцы сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 28 февраля.
В начале недели отменили контрольный матч между «Рубином» и «Сочи», который должен был состояться 2 февраля. Это было связано с изменениями в планах тренировочного процесса.
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