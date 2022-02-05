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«Рубин» сыграл вничью с «Химками»

16:52, 05.02.2022
«Рубин» сыграл вничью с «Химками»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Химками». Игра проходила на сборах в турецком Белеке.

В чемпионате России «Рубин» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Химки» расположились на последней строчке.

В первом матче РПЛ казанцы сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 28 февраля.

В начале недели отменили контрольный матч между «Рубином» и «Сочи», который должен был состояться 2 февраля. Это было связано с изменениями в планах тренировочного процесса.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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