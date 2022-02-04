Джонсон и Шольц договорились использовать все дипломатические каналы для диалога с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц отметили важность диалога с Россией по поводу ситуации на Украине. Политики договорились пользоваться различными дипломатическими каналами, чтобы прекратить сложившуюся напряженность.

Также Джонсон и Шольц отметили, что союзникам необходимо направлять РФ четкое и последовательное сообщение, в том числе касающееся последствий вторжения России на Украину, передает ТАСС.

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Кроме того, политики договорились продолжать совместную работу над всеобъемлющим пакетом санкций вместе с другими международными партнерами. По словам Джонсона, эти санкции должны незамедлительно вступить в силу при вторжении России на Украину.



В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал местных граждан не поддаваться панике на фоне новостей о возможном вторжении РФ. По его словам, страна готова к обороне. Однако представители РФ неоднократно опровергали слухи о таком развитии событий, в том числе и сам президент Владимир Путин.

Диана Жиленкова