Президент Татарстана обсудил проекты с молодыми учеными республики — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с молодыми учеными в Казанском физико-техническом институте им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Он рассказал собравшимся, что сейчас обсуждается вопрос создания в республике Центра академической науки (академгородка).

Специалист Казанского государственного аграрного университета предложил создать базу данных по эксплуатации сельхозмашин. Также на встрече ученые рассказали о внедрении научных разработок в производство и о создании новых инструментов для изучения языков.

Сегодня в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» наградили победителей регионального конкурса «Лучший молодой ученый — 2021». Также удостоились ежегодной специальной государственной стипендии 90 человек.



Татьяна Леухина