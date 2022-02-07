В Казани наградили победителей конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан — 2021»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Сегодня в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» чествовали аспирантов, адъюнктов, студентов, курсантов, молодых ученых образовательных организаций и производственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В региональном конкурсе «Лучший молодой ученый — 2021» победили 23 человека. Удостоились ежегодной специальной государственной стипендии 90 человек.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Всего на конкурс поступило 155 заявок. 20 января в Казанском государственном архитектурно-строительном университете провели очный тур, на котором выступили 41 участник, представивший свои проекты. В связи с объявленным в Татарстане Годом цифровизации в конкурс включили две специальные номинации: «Лучший аспирант в области цифровизации» и «Лучший молодой ученый в области цифровизации».

В конце января в Казани объявили имена победителей республиканской премии «Студент года — 2021». Студентом года Республики Татарстан — 2021 и победителем в номинации «Гран-при» стал Рахматджон Халилов (КНИТУ).



Татьяна Леухина