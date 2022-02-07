В Татарстане у первоклассников начались дополнительные зимние каникулы

В Татарстане с 7 по 12 февраля у первоклассников начались традиционные дополнительные каникулы. В эти дни для детей запланированы совместные мероприятия на свежем воздухе, дети посетят музеи, театры и т.д.

В Казани 7 февраля детям покажут мастер-класс музыканты Государственного симфонического оркестра в рамках проекта «Волшебные струны оркестра», в ЦДТ «Молодость» пройдут городские соревнования по запуску бумажных самолетов «Спасибо за чистое небо». Также запланировано посещение исторического парка «Россия — моя история».



Фото: mon.tatarstan.ru

По состоянию на сегодняшний день 758 школьников не прошли контроль «утреннего фильтра». На разобщение ввели классы в 357 школах. 10 учебных заведений закрыли полностью: 2 школы — в Актанышском, 1 школа — в Мензелинском, 4 школы — в Лаишевском, 1 школа — в Тетюшском и 2 школы — в Тукаевском районах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

На минувших выходных в Роспотребнадзоре заявили, что основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистант стало отсутствие 20% детей в коллективе. В прошлую пятницу Минобрнауки РТ вновь рекомендовало учебным заведениям отказаться от проведения уроков в субботу, а вместо них провести мероприятия на свежем воздухе.



Татьяна Леухина