Россия заняла второе место в медальном зачете по итогам третьего дня Олимпийских игр

Россия заняла второе место по итогам третьего дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Сборная ОКР завоевала сегодня одну золотую и одну серебряную медали.

С начала соревнований спортсмены взяли две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. На первом месте в медальном зачете расположились шведы, у них три золотые медали. Третье место у сборной Нидерландов. У них две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Сегодня сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Эта первая награда России в прыжках на лыжах с трамплина с 1968 года. А сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали в командном турнире. В числе спортсменов, принесших ОКР призовые места, ребята из Татарстана: Камила Валиева и Данил Садреев.



Татьяна Леухина