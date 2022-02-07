В 2021 году 1201 светильник установлен в поселках Советского района Казани

В течение 2021 года на 75 улицах в поселках Советского района Казани установили 1201 светильник на 37 км улично-дорожной сети. Об этом сообщил сегодня на «деловом понедельнике» глава администрации района Роман Фатхутдинов.

По его словам, в нынешнем году работы продолжатся, так как необходимо установить еще 4,5 тысячи светильников. Кроме того, в поселках в прошлом году было отремонтировано почти 16 км дорог на 242 млн рублей. Однако требуется еще чуть больше 8 млрд рублей на ремонт дорог и строительство тротуаров. Фатхутдинов считает, что тут не обойтись без помощи республиканских и федеральных программ.

Также в течение 2021 года в пяти садовых некоммерческих товариществах было отремонтировано электроснабжение, а в 14 СНТ появились скважины, водонапорные башни, резервуары и новые подъездные дороги.

В январе председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов в ходе ежегодного отчета о работе по итогам года рассказал, что в Казани за 2021 год было отремонтировано 167 городских и поселковых дорог общей протяженностью 115 километров.



Дарья Акимова