В Советском районе Казани построят две новые школы

Фото: Максим Платонов (архив)

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани стало известно, что в Советском районе Казани в этом году планируется начать строительство двух новых школ на 2 725 мест. Они расположатся в жилых комплексах «Светлая долина» и «Новые Горки».

Городские власти напомнили, что в 2021 году в Советском районе Казани начал работать лицей «Унбер» на 1,5 тыс. учащихся. Его построили по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Фото: Максим Платонов (архив)

Новые школы в этом году планируется построить и в других муниципалитетах Татарстана. Так, в Богатых Сабах появится школа на 500 мест, а в поселке Балыклы Кукморского района — на 15 мест. На их строительство выделяется 254,4 млн рублей. Кроме того, в Мамадыше на улице Ленина, 136 построят школу-сад на 240/120 мест за 223,9 млн рублей.

