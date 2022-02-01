В Татарстане до конца года возведут еще две школы за 254 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане до конца 2022 года возведут еще две школы, в общей сложности на эти цели из регионального бюджета выделят 254,4 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.



Согласно документам, школы появятся поселках. Так, в Богатых Сабах (Сабинский район) построят школу на 500 мест, а в поселке Балыклы (Кукморский район) — на 15 мест.

Заказчик — ГКУ «Главинвестстрой». Стройка должна начаться 2 марта, а завершиться — 30 ноября. Заявку можно подать до 8 февраля, поставщика определят 10 февраля.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе стало известно, что в Ново-Савиновском районе Казани построят детский сад на 220 мест за 72 млн рублей. Новое дошкольное образовательное учреждение расположится в районе улиц Фатыха Амирхана, Чистопольской и Адоратского. Заказчиком также выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Маргарита Головатенко