В казанском ЖК «Арт Сити» 1 сентября откроется многопрофильный лицей №11 «Унбер» — видео

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В казанском ЖК «Арт Сити» 1 сентября откроется многопрофильный лицей №11 «Унбер». Он рассчитан на 1,5 тыс. школьников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— У нас в школе первый год будут обучаться 937 учеников на данный момент. Первый год мы берем неполную нагрузку, чтобы сплотить коллектив, для того, чтобы школа немного встала на ноги, чтобы отточить какие-то внутренние процессы, — рассказал директор нового лицея Алмаз Хамидуллин. «Унбер» должен помочь разгрузить соседнюю школу №121.

В «Салават купере» к новому учебном году откроется новая школа №188, а гимназия, в которой раньше учились только начальные классы, заработает на полную мощность.

Напомним, в школах Казани остается актуальной проблема дефицита педагогических кадров. Особо остро не хватает учителей начальных классов, русского языка, математики и физики. В этом году в образовательные учреждения города придут 396 молодых педагогов.



Татьяна Демина